Olieindustrien investerer alt for lidt til at undgå det næste prischok

Da store dele af verden blev lukket ned i 2020 på grund af coronapandemien, dykkede den globale olieefterspørgsel med mere end 15 mio. tdr., hvilket fik olieindustrien til at skrue kraftigt ned for investeringerne i efterforskning og produktionskapacitet.

Årsregnskaberne for 2020 viser et fald i investeringerne på 30 pct., og de er ikke rigtigt begyndt at stige igen, hvilket er yderst alvorligt, påpeger kreditvurderingskoncernen Moody’s Investors Service.