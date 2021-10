USA overvejer at åbne op for oliereserver

USA overvejer muligheden for at åbne op for sine strategiske reserver af olie for at presse prisen ned.

Det skriver Financial Times.

Ifølge energiminister Jennifer Granholm er "alle værktøjer på bordet".

De stigende priser på råolie har i sin tur presset prisen på benzin op til 3,16 dollar per gallon, og det er det højeste prisniveau for benzin i USA i syv år. Og det kan ramme præsident Joe Bidens parti ved næste års midtvejsvalg.

"Det er et værktøj, som er under overvejelse," lød det onsdag fra Jennifer Granholm, der heller ikke ville udelukke et muligt forbud mod eksport af råolie fra USA.

Den strategiske oliereserve i USA er verdens største på – senest – 618 mio. tønder råolie.

Sidst der blev åbnet op for reserven var under præsident Barack Obama i 2011, da regeringen i USA dengang også greb ind for at bringe priserne ned.

Onsdag falder olieprisen i USA med 2,5 pct. til 76,99 dollar. prisen på en tønde olie er dog stadig steget med knap 60 pct. siden nytår.

Olieprisen falder efter at OPEC+ fastholder en gradvis stigning i olieproduktionen