Qatar Petroleum bestiller fire LNG-skibe i Kina

Det statsejede Qatar Petroleum bestiller fire LNG-tankskibe i Kina.

Qatar Petroleum har lagt bestillingen på fire store LNG-skibe, som skal bygges i Kina af Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co., der er et datterselskab under China State Shipbuilding Corp.

Ifølge Bloomberg er det første gang, at Qatar Petroleum har bestilt LNG-skibe i Kina. Ordren har en værdi svarende til 762 mio. dollar, skriver mediet.

Qatar er verdens største eksportør af LNG, som har set stor stigning i efterspørgslen. Ifølge Bloomberg sker bestillingen af skibe som led i Qatar Petroleums udvidelsesprojekt for North Field. Her skal der investeres knap 30 mia. dollar i at udvide produktionskapaciteten med mere end 50 pct., skriver mediet.

Qatar Petroleum sætter kontrakter for enorm LNG-flåde i udbud

Navigare vil fortsætte investering i flere LNG-skibe