Norges eksport af olie er på det højeste niveau siden 2008

Der er kommet godt gang i eksporten i takt med, at der er blevet åbnet langt mere op, mens coronapandemien så småt er ved at være under kontrol i flere lande. Og det kan især mærkes på den norske eksport af olie og gas, viser en opgørelse fra Statistisk sentralbyrå.

Den norske eksport af råolie endte således på 32 mia. norske kr. i august 2021. En stigning på 81,4 pct. fra samme måned i 2020. Volumen af olieeksporten endte på 53 mio. tønder, en stigning på 17,9 pct. fra august i fjor og det højeste antal eksporterede tønder siden oktober 2008.