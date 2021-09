Ørsted og Uniper vil udvikle havvind og brint sammen

Uniper er i fuld gang med at positionere sig i den gryende, europæiske brintindustri. Det Fortum-ejede tyske energiselskab har historisk set mest gjort sig i produktion af den slags, der i bedste fald kan siges at kunne levere punktkilder af CO2 til Power-to-X, men over de seneste måneder har selskabet taget flere træk i en ny retning.

Senest mandag annoncerer Uniper, at der arbejdes mod et "strategisk partnerskab" med Ørsted. Parterne har underskrevet en hensigtserklæring om sammen at udvikle havvind med brint i stor skala. Det skal især ske gennem direkte integration af brintproduktion fra havvind fra Unipers site i Wilhelmshaven.