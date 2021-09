Shell overvejer vaccinekrav til alle medarbejdere

Olieselskabet Shell overvejer at opsige medarbejdere, der nægter at tage imod en coronavaccine.

Det viser et internt notat, der er sendt til topledelsen, ifølge Financial Times.

"I tilfælde af medarbejdere, der nægter at overholde kravet om vaccination, vil vi gøre alt, hvad vi kan for ikke at ende deres ansættelse, men vi har reelt ingen alternativer," står der angiveligt i notatet.

Det forlyder, at medarbejdere på offshore-lokationer kan blive mødt af mere lempelige regler, mens andre medarbejdere i organisationen på sigt kan blive stillet for et utvetydigt krav om vaccine.

I notatet understreges det dog, at selskabet ikke ønsker at være "frontløber" og derfor bør "følge regeringer og samfund i forhold til dette kontroversielle emne."

Shell ønsker ikke at kommentere sagen, skriver Financial Times.

Ligesom Shell diskuterer en lang række store virksomheder også den interne vaccinepolitik i kølvandet på spredningen af deltavarianten af covid-19.

I august fortalte olieselskaberne Hess og Chevron, at de vil kræve, at udvalgte ansatte - herunder medarbejdere i Den Mexicanske Golf - bliver vaccineret.

Goldman Sachs og Deloitte vil også kræve vaccinepas fra oktober.

