Små Dof-investorer i oprør mod gældssanering

En gruppe småaktionærer i det norske offshorerederi Dof har slået sig sammen i et forsøg på at blokere en restrukturering af virksomheden, som bl.a. indbærer en konvertering af gæld, som de små aktionærer ikke ønsker.

Ifølge mediet Finansavisen meddelte småaktionærerne mandag morgen, at de havde støtte fra 20 pct. af Dof-investorerne. Gruppen går efter at mobilisere en tredjedel af aktionærerne, fordi de så bliver i stand til at blokere for restruktureringens gældssanering.

Efter småaktionærnernes opfattelse vil restruktureringsplanen give magten over selskabet til "grippe-investorer" og storaktionærer.

Dof har foreløbigt henstand på sin gæld til udgangen af september, mens forhandlingerne med virksomhedens kreditorer pågår. Selskabets samlede gæld er ifølge Finansavisen på 18 mia. norske kroner.

