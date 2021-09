Danmarks olie- og gasproduktion forventes at falde yderligere

I september 2020 kunne Energistyrelsen i en prognose berette, at den danske olieproduktion ville ligge på et niveau på 4,6 mio. kubikmeter. Men nu må Energistyrelsen skære yderligere i forventningerne til olieproduktionen i Danmark.

Således forventer Energistyrelsen nu, at olieproduktionen i 2021 bliver på 4,0 mio. kubikmeter, hvilket svarer til 68.000 tønder olie om dagen. I en meddelelse oplyser Energistyrelsen, at det "hovedsagelig skyldes, at styrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter. Efter 2022 ventes olieproduktionen igen at stige, så den i 2025 er 42 pct. højere end i 2021."