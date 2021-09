Oliefonden smider statsejet, indisk olieselskab på porten efter etiske overvejelser

Verdens største pengetank, den norske Oliefond, har efter en vurdering fra det norske Etikkrådet valgt at smide fire selskaber på porten - herunder det statsejede, indiske olieselskab Oil & Natural Gas Corp, skriver Dagens Næringsliv.

Valget om at smide det indiske olieselskab på porten er taget på baggrund af "en uacceptabel risiko for, at selskabet medvirker til systematiske brud på individers rettigheder i krig og konflikt", fremgår det af en meddelelse fra Norges Bank, der administrerer Oliefonden, som desuden forklarer dette via selskabets bånd til grupper, som begår grove brud på menneskerettighederne i Sydsudan.