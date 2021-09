Solstad Offshore vinder kontrakter i Vestafrika

Det pressede offshorerederi Solstad Offshore er lykkedes med at indgå kontrakter for syv af rederiets forsyningsskibe til offshore-branchen i Vestafrika.

Ifølge en kort meddelelse fra det norske rederi er der tale om aftaler af mellemlang varighed, som samlet repræsenterer omkring 1.000 arbejdsdage for fartøjerne med mulighed for forlængelse af kontrakterne.

Aftalerne løber fra fjerde kvartal i år eller første kvartal i 2022.

Solstad Offshore indgik sidste år aftale om en redningsplan for virksomheden, som blandt andet indebar frasalg af 37 af rederiets fartøjer. Ved udgangen af andet kvartal havde Solstad skilt sig af med 10 skibe og yderligere to skibe blev solgt i starten af tredje kvartal.

"(Vi forventer, red.) at få solgt størstedelen inden for et halvt år og resten kort tid efter. Det er målet," sagde Solstads administrerende direktør, Lars Peder Solstad, på et pressemøde om Solstads halvårstal den 25. august med hentydning til de resterende skibe, som Solstad planlægger at skille sig af med.

Samme dag meddelte Solstad Offshore, at rederiet havde solgt endnu et skib, Nor Tigerfish.

I forbindelse med aftalen om Solstads redningsplan i fjor lykkedes det for virksomheden at barbere en tredjedel af sin gæld af.

