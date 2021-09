Maersk Supply Service sikrer sig kontrakt i Cameroon

Maersk Supply Service, der er en del af Maersk-koncernen, har vundet en kontrakt hos Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) ved den afrikanske vestkyst i Cameroon.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Projektet omhandler et vedligeholdelsesprojekt og udskiftningen af to led i fortøjningssystemet i Kome-Kribi 1 Marine Terminal og er en direkte overgang fra første fase, som Maersk Supply Service ligeledes stod for.

"Dette er endnu et vigtigt projekt for Maersk Supply Service, og vi er stolte af at være blevet tildelt endnu en kontrakt af COTCO efter den succesfulde færdiggørelse af første fase," siger Olivier Trouvé, der er chef for Integrated Solutions i Maersk Supply Service, i pressemeddelelsen.

"Vores fokus er nu på at levere dette fortøjningsreparationsprojekt med den høje kvalitet og sikkerhed, som vores kunde venter" fortsætter han.

Maersk har i forbindelse med sin selskabstransformation tidligere undersøgt mulighederne for at frasælge Maersk Supply Service - dog hidtil uden succes.

Derfor er selskabet indtil videre en fortsættende forretning.

