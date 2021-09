Total Energies ser de værste corona-problemer for Tyra-projektet som overstået

De 21 mia. kr., som DUC-parterne anført af operatøren Total Energies (tidl. Total), anslog, at det ville koste at genopbygge Tyra-feltet, ser foreløbig ud til at holde stik.

Det til trods for, at opstarten af det nye Tyra er blevet udskudt knap et år til 1. juni 2023. En udskydelse, som ikke mindst skyldes, at underleverandøren Sembcorps værft i Singapore i større perioder sidste år var så godt som lagt ned pga. lokale corona-restriktioner.