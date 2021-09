Borr Drilling venter at få flere af sine rigge i arbejde i 2021

Boreselskabet Borr Drilling, som blev etableret af bl.a. Tor Olav Trøim, venter at se flere af sine rigge i arbejde i løbet af 2021.

Det kommer frem i selskabets regnskabsmeddelelse for andet kvartal. Her melder Borr Drilling om indtil videre at have sikret sig 28 nye kontrakter i indeværende år, hvilket ifølge selskabet føjer omkring 542 mio. dollar til ordrebogen.