Totals eks-direktør skal gøre olien grøn for Rambøll

Fra 1. september skal Patrick Gilly stå i spidsen for det, der engang var Rambølls olie- og gasdivision. Franskmanden, der var landechef for Totals danske olieforretning frem til forrige marts, overtager posten som direktør i den rådgivende ingeniørkoncernens forretningsområde Energy Field Development.

"Der er ingen tvivl om, at når vi kan tiltrække en kapacitet, der har stået i spidsen for så stort et selskab, så er det godt for os. For man kommer ikke så langt i sådan en organisation uden at være en dygtig leder," konstaterer Rambølls adm. driftsdirektør Michael Simmelsgaard.