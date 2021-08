Oliepriserne stiger med udsigt til uvejr i Den Mexicanske Golf

Oliepriserne stiger fredag og er dermed på rette spor til at hive en stor fortjeneste hjem for ugen.

Priserne understøttes af bekymringer om forestående forsyningsproblemer, da energifirmaer er begyndt at stoppe produktionen i Den Mexicanske Golf, inden en potentiel orkan kan ramme i weekenden.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 71,74 dollar mod 71,07 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,56 dollar mod 67,42 dollar torsdag eftermiddag.

WTI-futureprisen er i ugens løb steget 10 pct., hvilket er den stærkeste stigning siden august 2020, og Brent-prisen er gået i vejret med næsten 11 pct. og kan dermed notere den største ugentlige stigning siden juni 2020.

I Den Mexicanske Golf begyndte firmaer torsdag at flyve deres ansatte væk boreplatformene som følge af optræk til uvejr i området.

Golfen står for 17 pct. af USA’s råolieproduktion og 5 pct. af naturgasproduktion, og over 45 pct af landet raffineringskapacitet ligger også langs kysten.

"Markedet kan have flere umiddelbare bekymringer med en storm på vej i Caribien. Det ventes at være en kraftfuld orkan, der kan skabe kaos i Den Mexicanske Golf og Texas tidligt næste uge," skriver ANZ Research ifølge Reuters.

Råvarepriserne kan blive påvirket af svingninger i dollar fredag, hvor chefen for den amerikanske centralban, Jerome Powell, giver en højt ventet tale. Markedet ser mulighed for, at han måske vil løfte sløret for planer om en snarlig påbegyndende neddrosling af bankens enorme obligationsopkøb.

