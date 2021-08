Udvalg vil sætte mål om nuludledning for Norges oliefond

De selskaber, der nyder godt af investeringer fra den norske oliefond, skal arbejde med et langsigtet mål om klimaneutralitet.

Det er en af anbefalingerne fra et udvalg, der af Norges regering har fået til opgave at se på oliefondens klimarisiko, skriver E24.

"Der er behov for at videreudvikle arbejdet med klimarisiko, og vi mener, at Norge bør have som ambition, at fondets arbejde med klima skal være verdensførende," siger Martin Skancke, der er formand for udvalget.

Udvalget foreslår også, at oliefondet sætter krav om at virksomhederne stresstester deres forretningsmodeller for at sikre, at de stadig tjener penge på trods af ændringer i klimapolitikken, som at Paris-aftalens mål om en klimaændring på mindst 1,5 grader celcius nås.

"På den måde vil man lettere synliggøre afvigelser fra udledningsbaner, som passer med klimamålene, og man vil få fastsat tal for mulige økonomiske konsekvenser af dette," skriver udvalget i følge mediet.

Norges oliefond er verdens største uafhængige investeringsfond og ejer aktier i mere 9.000 selskaber.

