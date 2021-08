Danske Bank og Nordea har skåret ned for olie- og gasudlån

Udlånet til olie-, gas- og shippingindustrien er faldet med lige over 38 pct. hos Danske Bank og Nordea siden 2017, viser en gennemgang foretaget af Børsen.

I Nordea fortæller Peder Bach, direktør med ansvar for storkunder, at det har været et mål at reducere udlånet til den traditionelt sorte industri.