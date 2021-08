Maersk Drilling og Equinor holder fast i kontroversiel olielobby

Norske Equinor og danske Maersk Drilling holder fast i deres medlemskab af American Petroleum Institute, som kritiseres for at modarbejde eller ikke at gøre nok på den grønne omstilling.

Totalenergies trak sig i januar i år fra organisationen, som repræsenterer alle dele af den amerikanske olie- og gasindustri og har over 600 medlemmer, med den begrundelse, at API ikke arbejdede tilstrækkeligt for klimaet.