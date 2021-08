Op mod 50 flyderigge er skrotkandidater i Maersk Drillings øjne

Drillingmarkedet viser tegn på "et forestående opsving", men der er brug for at komme af med adskillige rigge for at skabe en bedre balance, lyder det fra Maersk Drilling-topchef Jørn Madsen i et interview med ShippingWatch.