Seadrill tabte 600 mio. dollar i første halvår

John Fredriksens pressede boreselskab Seadrill led et nyt stort milliontab på bundlinjen i første halvår.

Selskabet melder om et nettotab på 605 mio. dollar for perioden. Det var imidlertid en mærkbar forbedring fra et minus på 2,9 mia. dollar på samme tid sidste år, hvor olienedturen og store nedskrivninger på flåden spillede ind.

En del af det seneste tab tilskrives en nedskrivning på riggen West Hercules på 152 mio. dollar.

Seadrill, der to gange har været under amerikansk konkursbeskyttelse inden for de senere år via den såkaldte chapter 11, kunne i juli præsentere en omfattende restruktureringsplan, der skal reducere en stor del af en bankgæld på 5,6 mia. dollar. Selskabet var nærmere bestemt blevet enig med kreditorer, der står bag 57,8 pct. af gældsforpligtelserne.

Det står ifølge Seadrill som "vigtige milepæle" for at komme ud af den amerikanske konkursbeskyttelse.

"Vi fortsætter med at eksekvere på vores plan om at effektivisere vores drift positivt og tage aktiver ud, der ikke vil gå tilbage i arbejde og tage fat på de bredere gældsspørgsmål gennem chapter 11-processen," udtaler topchef Stuart Jackson i en meddelelse.

"Addresering af gælden for drillingselskaber og fremskridt på rejsen med rationalisering af aktiver er de første vigtige skridt forud for de næste skridt af en rationalisering af industrien gennem konsolidering, hvor jeg forventer, at vi vil spille en aktiv rolle," tilføjer topchefen.

Dagens Næringsliv skriver, at analytikere har påpeget, at Seadrill endnu ikke er i mål med sin redningsplan, og at planen kræver to tredjedels flertal i samtlige 12 lån for at blive godkendt.

Ved udgangen af første halvår stod Seadrills ordrebog på 2,1 mia. dollar. I andet halvår har selskabet indtil videre føjet yderligere 120 mio. dollar til ordrebogen.

Seadrill opererer ifølge meddelelsen 42 rigge, hvilket dækker over boreskibe, jackups og semisubmersible rigge.

