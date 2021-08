Solberg undlader at afvise stop for nye oliesøgninger

"Det er ikke aktuelt for Høyre," svarer den norske statsminister Erna Solberg til krav fra regeringspartneren Venstre om at sætte fuldt stop for søgningen efter olie og gas. Det skriver netavisen E24.

"Og vi kommer til at bruge vores tyngde i et regeringssamarbejde til at være tydelige omkring, at vi har en stor og vigtig næring, som vi også fremover skal arbejde med," fastslår hun yderligere over for nyhedsagenturet NTB.