Oliepriserne falder efter advarsel fra IEA

Oliepriserne falder for anden dag i træk fredag, efter at IEA - International Energy Agency - har advaret om, at væksten i efterspørgslen efter olieprodukter vil aftage grundet et stigende antal tilfælde med covid-19 på globalt plan og risikoen for restriktioner. Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 70,91 dollar mod 71,23 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,64 dollar mod 69,02 dollar torsdag eftermiddag.

I kontrast hertil forudser Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, et opsving i efterspørgslen på olie globalt dette år og yderligere vækst i 2022 uagtet den stigende bekymring omkring covid-19.

Opec har også hævet forventningerne næste år fra andre producenter inklusive USA. Disse producenter kan komme imellem Opec og dets allieredes – Opec+ – mål om at balancere markedet.

"Væksten for den anden halvdel af 2021 er blevet nedjusteret, da nye covid-19-restriktioner er blevet indført i flere store olieforbrugende lande, særligt i Asien, og det vil reducere bevægelse og olieforbrug," siger IEA ifølge Reuters.

IEA forventer, at væksten i efterspørgslen på olie standser op i juli og stiger i et langsommere tempo over resten af 2021 grundet infektioner med Delta-varianten af corona.

