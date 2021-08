Siden 1965 har Wintershall Noordzee pumpet olie og gas op fra den sydlige del af Nordsøen, men i fremtiden skal der pumpes mindre op.

I alt vil selskabet lukke 24 oliebrønde, to boreplatforme og to undervandsinstallationer i både den tyske og hollandske del af Nordsøen. Det forventes, at denne proces vil tage omkring halvandet år.