Historisk høje transportpriser får Vestas til at nedjustere

I USA er speditørerne begyndt at foretage langdistanceopkald. Tidligere på måneden kunne Bloomberg berette om, at der nu var så stor og akut mangel på truckere i landet, at virksomhederne var begyndt at importere chauffører så langt væk fra som i Sydafrika. Alt imens fragtraterne på verdens containerfartøjer er nået rekordhøjder og tilsyneladende bare fortsætter himmelflugten.

Udviklinger der sparker lige igennem mange steder. Ikke mindst hos Vestas, der ved onsdagens fremlæggelse af regnskabet for 2. kvartal nedjusterede årets forventninger til såvel omsætningen som til resultatet, hvor der nu skønnes en justeret ebit-margin på 5-7 pct. mod før 6-8 pct. I værste fald en reduktion på mere end 4 mia. kr. på bundlinjen.