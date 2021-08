Hitecvisions nye olieservice-koncern fik stort minus i 2020

Olieservicekoncernen Moreld, som den norske opløbsfond Hitecvision stiftede ved at slå 20 af sine selskaber sammen sidste år, har lagt fra land med et stort milliontab.

Store af- og nedskrivninger bidrog til et tab før skat på 425 mio. norske kr. for Moreld i 2020, skriver Stavanger Aftenblad. Tallene dækker over ni måneder, da selskabet formelt blev etableret 1. april sidste år.

Trods det store underskud erklærer koncernchef Geir Austigard sig imidlertid tilfreds med selskabets drift.

"Vores tal for 2020 ser dårlige ud, men de økonomiske realiteter er meget bedre, end man måske tror," siger han til det norske medie.

"Så selvom vi havde et driftsunderskud på 188 mio. [norske] kr., så er den underliggende drift i plus," siger han videre.

Sammenlægningen af de 20 selskaber skete efter, at Hitecvision droppede at sælge dem fra og i stedet oprettede den nye milliardkoncern med hovedkvarter i Stavanger.

