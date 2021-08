Medie: Esvagt sat til salg af kapitalfonde

Esvagt er ifølge mediet Insidebusiness blevet sat til salg af 3i Infrastructure og AMP Capital, der har ejet rederiet siden 2015.

De to kapitalfonde skulle netop have hyret Deutsche Bank og JP Morgan til at afsøge markedet for en køber. Forhåbningen er ifølge Insidebusiness, at salgsprisen i bedste fald kan ramme omkring 6 mia. kr. for Esvagt, som fondene købte af Maersk for lidt over 4 mia. kr.