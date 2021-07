Subsea 7 hæver omsætningen men ender alligevel med røde tal på bundlinjen

Offshorerederiet Subsea 7 kom ud af andet kvartal med en omsætning på 1,2 mia. dollar mod 754 mio. dollar i omsætning sidste år. Indtjeningsfremgangen på 59 pct. var ikke nok til at redde Subsea 7 fra at gå i rødt på bundlinjen.

I andet kvartal endte Subsea 7 med et tab på 13 mio. dollar på bundlinjen, hvilket er en forbedring fra samme periode sidste år, hvor underskuddet lød på 922 mio. dollar.

Rederiet meldte om et justeret driftsresultat før af- og nedskrivninger, Ebitda, på 90 mio. dollar mod et tab på 9 mio. dollar året før.

"En justeret ebitda-margin på 7,5 procent blev negativt ramt af vedvarende forsinkelser og af coronaens indvirkning på grønne projekter i Taiwan samt de lave fortjenester fra Subsea and Conventional-forretningen. Sidstnævnte afspejler aktivitetsniveauet i Mellemøsten og gennemførelsen af SURF-kontrakter (subsea, umbilical, riser and flowline, red.), der blev vundet i et konkurrencepræget marked," siger adm. direktør for Subsea 7, John Evans, i kvartalsrapporten.

Direktøren forventer, at rentabiliteten vil stige i andet kvartal af 2021 med forbedrede marginer fra begge forretningsdele, Subsea and Conventional og Renewables.

"Øget efterspørgsel på globalt plan efter visse rørlæggerskibe fra slutningen af 2023 understøtter den positive udvikling i priserne for nye subsea-ordrer. Vi har også øget forventningen i den opgraderede prognose for havvindaktivitet, og bud på flere projekter er under opsejling," forklarer Evans.

