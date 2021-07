Iblandt klimaaktivister blev det kaldt "banebrydende", da en domstolsafgørelse i Shells hollandske hjemland i maj slog fast, at den globale oliekæmpe skulle nedbringe sine CO2-udledninger med 45 procent i forhold til 2019 inden 2030.

Det var nemlig første gang, at et selskab direkte blev stillet til ansvar for at efterleve Paris-aftalen.