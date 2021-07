Siem Offshore finder ny finansdirektør internt

Siem Offshore har udpeget en ny finansdirektør som afløser for Dagfinn B. Lie, som stopper i rederiet efter 14 år.

Rederiet har fundet sin nye finansdirektør i egne rækker, idet det bliver Vidar Jerstad, som tager over fra 1. august. Jerstad har siden 2017 været ansat som finance director i rederiet. Med udpegelsen bliver han også en del af Siem Offshores ledelse.

Siem Offshore meddelte for nylig, at Dagfinn B. Lie efter 14 år i rederiet ville stoppe som finansdirektør.

"Dagfinn B. Lie har besluttet sig for at fratræde som CFO i virksomheden og vil fortsætte med at arbejde for os indtil 30. september 2021," skrev Siem i slutningen af juni.

Siem Offshore, der har været hårdt presset økonomisk af et svagt offshoremarked de senere år, nåede tidligere på året i mål med en restruktureringsaftale.

Rederiet fik senest et minus på 9,6 mio. dollar i første kvartal.

Finansdirektør stopper hos Siem Offshore