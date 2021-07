IEA advarer om stramt oliemarked efter uenighed i Opec+

De globale oliemarkeder ser frem mod en signifikant stramning, med mindre Opec+-alliancen løser sine uenigheder og aftaler at øge produktionen, advarer Det Internationale Energiagentur, IEA.

Det skriver Bloomberg News.

Opec+ er fastlåst af en situation mellem Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, som i sidste uge satte en stopper for en produktionsaftale landene imellem.

Organisationen er indstillet til at holde outputniveauerne uændrede næste måned, selvom brændstofforbruget er på vej tilbage til niveauet før coronapandemien, fordi sommeren får efterspørgslen til at toppe.

Ifølge Det Internationale Energiagentur truer taleblindgyden med at påføre et "tiltagende dybere forsyningsunderskud".

"Det kan være potentiale for høje brændstofpriser, mere brænde på inflationsbålet og være skadeligt for det skrøbeligt økonomisk opsving," skriver IEA i agenturets månedlige rapport.

Brent råolie handles til over 75 dollar per tønde, hvilket er tæt på det højeste niveau i to år.

