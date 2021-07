Olieminister håber på enighed om nyt møde i Opec+

Oliepriserne fortsætter op tirsdag morgen oven på uenighederne i Opec+ om timingen for ophævelsen af de nuværende produktionsnedskæringer.

Stigningerne begrænses dog af bekymringer for, at nogle Opec-medlemmer muligvis vil begynde at øge produktionen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 77,52 dollar mod 76,06 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 76,72 dollar mod 76,06 dollar mandag eftermiddag.

Ministre i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede lande som Rusland - samlet kendt som Opec+ - aflyste mandag et møde, hvor den samlede organisations fremtidige olieproduktion skulle forhandles.

Aflysningen kom, efter at De Forenede Arabiske Emirater ved fredagens møde afviste et forslag om at forlænge perioden med produktionsnedskæringerne i yderligere otte måneder.

"Forventninger om, at Opec+ ikke vil tilføre nye olieforsyninger til markedet fra august understøttede markedet mandag, men investorerne er ikke tilbøjelige til at rykke sig i hverken den ene eller anden retning nu på grund af usikkerhed om, hvordan Opec+-medlemmerne nu vil handle fra næste måned," siger Toshitaka Tazawa, der er råvareanalytiker i Fujitomi, til Reuters.

Iraks olieminister, Ihsan Abdul Jabbar, sagde mandag ifølge Reuters, at Irak er engageret i den nuværende aftale med Opec og allierede og ikke ønsker at se oliepriserne stige over det nuværende niveau for at opnå prisstabilitet.

Olieministeren håber på, at organisationen i løbet af 10 dage kan nå til enighed om en ny dato.

De olieproducerende lande aftalte i 2020 omfattende produktionsnedskæringer for at håndtere de styrtende oliepriser som følge af coronapandemien.

Siden er nedskæringerne gradvist blevet lempet.

Fredag blev der foreslået en produktionsstigning på 2 mio. tønder olie om dagen fra august og frem til december samt at forlænge en aftale om gradvise produktionsændringer frem til 2022.

Det blev dog blokeret af De Forenede Arabiske Emirater.

"Forholdet ventes udredt, inden den eksisterende aftales udløb i april 2022," skriver Alan Gelder, der er direktør i Wood Mackenzie, i en kommentar, og tilføjer, at forhandlingerne vil blive svære og lange.

Guld- og kobberpriserne stiger tirsdag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1798,80 dollar mod 1791,20 dollar mandag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber samtidig 9536 dollar mod 9507,25 dollar mandag eftermiddag.

