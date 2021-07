Olieprisen fortsætter op efter uenighed i Opec+

Opec+ - Organisationen af Olieeksporterende lande plus allierede - har udskudt et møde om produktionen, og hvordan den skal optrappes, og det truer med sende oliepriserne markant højere.

De Forenede Arabiske Emirates blokerer stadig for en aftale om at øge udbuddet, skriver Reuters.

De fleste medlemmer af Opec+'s rådgivende panel støttede et forslag at øge produktionen med 400.000 tønder om dagen fra august til december - og udvide aftalen med yderlig produktion næste år.

"Hvis Opec+ ikke når frem til et kompromis, vil de nuværende kvoter føres videre i august og længere tid frem," siger Matthew Holland, råvarestrateg hos Energy Aspects, til Reuters.

"Det vil betyde markant højere priser, noget de fleste medlemmer af Opec+ vil undgå," siger han.

De Forenede Arabiske Emirater, UAE, kræver en større andel af produktionen, lyder det fra kilder. Og oliestaten er klar til at acceptere, at der ikke sker ændringer i produktionen samlet i august.

Det er ikke første gang gruppen står over for sådanne kriser, og ofte er har det været vanskeligt at finde en løsning, skriver Reuters.

Og denne gang kan uenighederne spille den hidtidige aftale, der har understøttet olieprisen siden starten af covid-19 pandemien.

"Det vil være som at åbne Pandoras ænske, hvis anmoder fra enkelte lande imødekommes," siger Giovanni Staunovo, råvareanalitker hos UBS.

De fleste lande bakker op om en udvidelse af den nuværende Opec+--aftale, som udløber næste april, til slutningen af 2022, siger et medlem til Reuters.

Prisen på en tønde råolie røg over 75 dollar i New York i denne uge for første gang siden 2018.

Fredag er en tønde nordsøolie steget med 0,12 pct. til 75,32 dollar, mens den amerikanske referenceolie, WTI, er steget med 0,62 pct. til 76,31 dollar.

