Norges oliefond advarer mod at klimamål kan true afkastet

Det kan blive en trussel mod afkastet, hvis den norske oliefond skal ændre sin investeringsstrategi, så flere klimamål bliver inkluderet.

Sådan lyder advarslen i et brev til Norges Finansministerium, skriver Bloomberg News.

"Vi skal være forsigtige med at lave store ændringer til principperne i fondens underliggende investeringsstrategi," skriver Oystein Olsen og Trond Grande, der er direktør for for henholdsvis Norges centralbank og oliefonden, i brevet ifølge Bloomberg News.

Brevet er et svar til ministeriet, der har efterspurgt, hvordan de skal håndtere klimarisici, efter regeringen er blevet presset til at overveje klimamål i sin portefølje.

Tilbage i april lød det fra Finansministeriet i Norge, at fonden skal blive en global leder inden for bæredygtighed.

Men der følger en risici med, hvis man ændrer fondens investeringsmandat, lyder advarslen ifølge brevet.

"Vi mener ikke, at der er tilstrækkeligt bevis for at kunne mene, at klimarisici systematisk er forkert prissat," skriver direktørerne i brevet

