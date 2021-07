Norske Aker Solutions er gået sammen med anlægs- og byggeselskabet AF Gruppen om fjernelse og genanvendelse af kasserede olieplatforme. Det skriver AF Gruppen i en meddelelse.

De to vil etablere et fælles "recirkulerings- og dekommisioneringsselskab". Dertil oplyser AF Gruppen, at selskabet vil have en ordrereserve på ca. 2,5 mia. NOK.