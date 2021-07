Opec+ vil diskutere øget olieforsyning på møde torsdag

Der kan komme mere gang i olieproduktionen efter april 2022, hvilket kan blive et hedt samtaleemne, når Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og andre allierede lande som Rusland – samlet kendt som Opec+ – mødes torsdag for at diskutere lempelser af organisationens olieproduktion.

Det oplyser kilder fra Opec+ til Reuters.

Nye tal viser, at den samlede olieproduktion fra blot Opec-landene steg med 740.000 tønder om dagen i juni til en samlet olieproduktion på 26,24 mio. tønder.

Stigningen i den oppumpede olie blev ført an af Saudi Arabien, Iran og Nigeria, skriver Reuters.

Olielandene har længe skruet ned for olieproduktionen, da der under coronakrisen ikke blev brugt så meget olie og benzin, da nedlukningerne ramte bredt - lige fra produktion til privat kørsel.

Og nu advarer et panel under Opec+ mod, at hanerne skrues for meget op, da det ser en risiko for overskud af olie efter april 2022, ifølge en intern rapport, der bygger på scenariet om at udvide den nuværende aftale, der har sat en prop i produktionen.

Panelet ser et overskud af råolie ved udgangen af 2022 under forskellige scenarier, der ser på udbud og efterspørgsel på oliemarkedet, står der i rapporten ifølge Reuters.

Rapporten viser, at mens der på kort sigt er underskud på oliemarkedet, så anes der et overskud i horisonten, efter at Opec+ gradvist afvikler produktionsnedskæringerne.

"I 2022 ser vi et signifikant overskud (af olie), hvilket vil føre til et overskud på 181 mio. tønder ved udgangen af 2022," fremgår det.

