Tor Olav Trøims Borr Drilling har modtaget en advarsel fra fondsbørsen i New York, da selskabets den seneste måned har befundet sig på et for lavt niveau i forhold til noteringsstandarden på den amerikanske børs.

Over en periode på 30 dage i træk er Borr Drillings aktiekurs faldet til et niveau på under 1 dollar i gennemsnit.