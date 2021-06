Et stigende antal rederier står på spring for at levere de helt store skibe, der skal bruges til at installere vindmøller til havs, og en dansk by på den jyske østkyst er blevet til et knudepunkt for den voksende sektor.

Den voksende gruppe af rederier, der satser stort på det fremadstormende offshore vindmarked, ser store fordele ved at have base i Vejle.