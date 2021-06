Equinor er ikke helt færdige med at tilføje nyt til listen over ting, der ikke er gået helt efter planen på oliefeltet Martin Linge. I hvert fald er den produktionsstart, der af Stavanger Aftenblad blev afsløret til at være d. 13. juni, ikke gennemført.

Hos Equinor mener man dog, at det udelukkende var et estimat, og at feltet trods alt nok skal komme i drift i løbet af sommeren.