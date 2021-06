Maersk Supply Service har sikret sig en stor kontrakt med Libra Consortium i Brasilien. Selskabet, der er en del af A.P. Møller-Maersk, skal stå for at lægge ankre ud til et nybygget FPSO, som er et flydende produktions- og opbevaringsfartøj.

Det oplyser Maersk Supply Service.