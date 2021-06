Cadeler gør skibe klar til større møller

Større møller kalder på større kraner. Derfor er Cadeler også i fuld gang med at opgradere kranværket på flere af selskabets installationsskibe. Denne gang er turen kommet til installationsskibet Wind Osprey.

"Vi er glade for at bekræfte, at vi har valgt at bruge optionen for at udskifte kranen på Wind Osprey, som var inkluderet i kontrakten med NOV, der blev annonceret i december sidste år," siger Mikkel Gleerup, adm. direktør hos Cadeler.