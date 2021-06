Dansk atom-startup henter profil fra Maersk Drilling

Endnu ligger Seaborg fortsat at balancerer mellem at være en startup og en scaleup-virksomhed. Imidlertid synes balancen hastigt at være i færd med at tippe med de seneste meldinger om markante millionindsprøjtninger fra bl.a. Bestseller-ejeren Anders Holch Poulsen. Nu præsenteres så endnu et markant navn, der bl.a. skal hjælpe med at holde hus med finanserne.

Dominic Charnock er således hentet til som økonomidirektør for den danske udvikler af atomkraftreaktorer. Han kommer til fra en stilling som chef for Strategic & Business Finance hos Maersk Drilling siden 2017, hvor han de seneste små to år desuden har været VP for rigselskabet.