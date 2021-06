Conoco Phillips vil fyre 200 ansatte i Norge

Fredag morgen fik de ansatte på det amerikanske olieselskab ConocoPhillips norske afdeling besked om, at de i fremtiden skal sige farvel til en del kollegaer.

På en digital generalforsamling oplyste direktør Steinar Våge til de ansatte, at der i den nære fremtid vil finde betydelige omkostningsreduktioner sted, der også indebærer nedskæringer i antallet af ansatte på land. Det skriver E24.

På norsk jord er der omtrent 950 ansatte på hovedkontoret i Tananger.

"I dag er der et åbent tilbud til alle landansatte om at ansøge om fratrædelsespakker. Årsagen til dette er, at ConocoPhillips har vurderet forskellige tiltag for at opnå omkostningsreduktioner. Målet er at reducere bemandingen med ca. 20 procent," siger kommunikationschef Elisabeth Fiveland i ConocoPhillips til Aftenbladet.

Selskabet har også igangsat et globalt spareprogram, og ifølge Fiveland er nedskæringer i Norge ikke unikke.

I de tilbudte fratrædelsespakker vil alder og anciennitet være kriterier for, hvor meget medarbejderne kan opnå i fratrædelsespakker. Det tilbud, der er givet nu, er åbent indtil sidst på sommeren.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

