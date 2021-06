Ørsted gør klar til første projekt med flydende havvindmøller

Energiselskabet Ørsted gør klar til for første gang at byde ind på et projekt med flydende havvindmøller.

Det skriver flere medier.

Ørsted har onsdag annonceret et nyt samarbejde med norske Fred. Olsen og norske Hafslund Eco, og dermed gør den danske koncern klar til at rykke ind på markedet oppe i Norge. Her vil konsortiet i den kommende udbudsrunde byde ind med projekter med de traditionelle faste fundamenter og projekter med flydende vindmøller.

"Det her partnerskab er et vigtigt skridt for Ørsted, da vi udvider vores tilstedeværelse i norden," siger Ørsteds COO Martin Neubert til mediet Offshorewind.biz.

"Samtidig har vi truffet de strategiske beslutning at sætte skub i kommercialiseringen af flydende offshorevind for at låse op for det massive potentiale for teknologien verden over, hvor Norge kan blive et nøglemarked i Europa."

Det kommende udbud vil være på 4,5 gigawatt, hvoraf faste fundamenter dog vil udgøre broderparten på 3,5 gigawatt.

