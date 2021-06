Norge vil udvide areal i Nordsøen til havvindmøller

Norge vil finde mere areal til havs til produktion af vindenergi udover de to allerede identificerede områder, Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord.

Det sker efter stor interesse fra forskellige energiselskaber på de to første lokationer, siger Norges energiminister, Tina Bru, på en pressekonference tirsdag, ifølge Reuters.

I første omgang er der dog åbnet op for etablering af Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord på tilsammen op til 4,5 GW, hvilket interesserede selskaber kan byde ind på.

Ifølge Reuters vil en budvinder for Sørlige Nordsjø 2 blive offentliggjort i første kvartal af 2022.

Ørsted vil tirsdag over for Ritzau Finans hverken af- eller bekræfte, om selskabet kommer til at byde ind på projekterne.

Reuters har i en artikel opremset en stribe selskaber, som sandsynligvis vil deltage i budrunden, herunder Ørsteds norske rival Equinor som vil byde ind på projekter i begge zoner.

Også det tyske energiselskab EnBw og det italienske olie- og gasselskab Eni er blandt dem, som byder sig til.

Olieselskabet Shell har sagt, at det overvejer at deltage i udbuddene, og at man ser stort potentiale i norsk havvind, skriver Reuters.

De store planer i den norske del af Nordsøen kan blive en gylden mulighed for dansk vindindustri, herunder for mølleproducenten Vestas og den lange række af danske underleverandører - og ikke at forglemme den spansk-tyske vindmølleproducent Siemens Gamesa, som har omfattende aktiviteter i Danmark.

Processen med at finde nye arealer til yderligere udbygning vil tage omkring to år.

Sørlige Nordsjø 2, der grænser op til den danske del af Nordsøen, er omkring 2590 kvadratkilometer og velegnet til bundfaste vindmøller.

Utsira Nord er derimod et mindre område på 1000 kvadratkilometer, der ligger nordvest for olieindustriens hovedstad Stavanger og ses som egnet til flydende vindkraft.

