Det vakte allerede stor opsigt, da det kom frem, at det klimaaktivistiske investeringsselskab Engine No. 1 havde fået valgt to medlemmer ind i bestyrelsen hos olieselskabet Exxon Mobil.

Engine No. 1 har nemlig aldrig lagt skjul på, at målet er at få oliekæmpen til at skrue kraftigt ned for de fossile brændsler.