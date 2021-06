Efterspørgslen på olie viser tegn på bedring og sender prisen op

OPEC+ vil hæve olieproduktionen med 840.000 tønder i juli efter også at have øget produktion i maj og juni.

Det skriver Bloomberg News.

"Efterspørgslen har vist klare tegn på bedring," pointerede den saudiske olieminister, Abdulaziz bin Salaman, inden organisationens møde startede. Også hans russiske kollega, Alexander Novak talte om en gradvis genrejsning af økonomien.

Organisationen af Olieeksporterende Lande, OPEC, har i mere end et år forsøgt at redde priserne fra et historiske lavpunkt ved kun forsigtigt at øge produktionen, skriver Bloomberg.

Trods det øgede udbud stiger olieprisen tirsdag eftermiddag til det højeste niveau siden oktober 2018.

Futuresprisen for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, er tirsdag eftermiddag 71,20 dollar mod 69,50 dollar mandag eftermiddag. Futuresprisen for den amerikanske WTI-olie er samtidig i 68,72 dollar mod 67,05 dollar mandag eftermiddag.

Opec-dokumenter peger på større fald i olielagrene i år

Efterspørgslen efter olie kan være på vej mod rekordniveau