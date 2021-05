Seadrill sælger fem rigge til ophugning

Boreselskabet Seadrill har solgt fem rigge, der skal ophugges i Tyrkiet.

Det skriver Finansavisen i Norge med henvisning til retsdokumenter fra konkursretten i Texas. Seadrill har været under konkursbeskyttelse i USA siden sidste år, og har siden da været i gang med en omfattende restrukturering.

Nærmere bestemt er der tale om fire semirigge og et enkelt boreskib, som til sammen indbringer Seadrill 37,8 mio. dollar.

Riggene har gennem længere tid været lagt op, og der var heller ikke udsigt til, at de var på vej tilbage i arbejde. Det er tidligere anslået, at det ville kunne koste op mod 100 mio. dollar at gøre riggene klar til at bore igen, skriver Finansavisen.

