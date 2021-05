Organisation: Shells nederlag i klimaretssag er banebrydende

Oliegiganten Shell er blevet beordret til at sænke sin udledning af drivhusgasser med 45 procent inden 2030.

Oliegiganten Shell har onsdag tabt en stor klimaretssag i Holland, hvor selskabet er blevet beordret til at sænke dets udledning af drivhusgasser markant.

Det håber Oliver de Mylius, der er klimakoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke, kan komme til at skabe ringe i vandet.

"Jeg håber, at retssagen kan få andre store energiselskaber til at rette ind af sig selv," siger han.

"Retssagen kommer til at skabe præcedens for, at andre energiselskaber i fremtiden kan blive retsforfulgt, hvis deres klimamål ikke er optimistiske nok."

Shell skal sænke sin udledning af drivhusgasser med 45 procent i forhold til niveauet sidste år.

Det nye krav skal indfris på globalt plan.

Kravet om 45 procents reduktion i udledningerne er markant højere end de 20 procent, Shell selv har sat sig som mål for 2030 sammenlignet med udledningerne i 2016.

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale føderation ActionAid, der var en af de syv organisationer, som førte sagen, og derfor var der også optimisme at spore hos Oliver de Mylius.

"Der er ikke nogen tvivl om, at afgørelsen i sagen er banebrydende. Det er jo første gang i historien, at en domstol har holdt en virksomhed til ansvar for deres bidrag til klimakrisen."

"Og over hele verden vil det komme til at sende et signal."

Han understreger dog også, at Holland har noget helt særlig lovgivning, der gør, at man også tidligere har set landet være banebrydende på klimaområdet.

"Hvordan det så vil blive brugt i forbindelse med forskellige landes lovgivning, det må tiden vise," lyder det.

Sagen blev ført i Holland, fordi Shell har hovedkvarter her.

Ud over de syv organisationer var 17.000 hollandske borgere også en del af søgsmålet.

Sagsøgerne mente, at Shell krænkede deres grundlæggende rettigheder, når det fortsætter med at investere i fossile brændstoffer.