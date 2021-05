Havilas toplinje halveret i svær start på året for supply-rederierne

Det norske offshorerederi Havila Shipping så sin toplinje blive halveret i et generelt svært første kvartal for supply-rederierne.

Samlet set havde rederiet indtægter for 100,5 mio. norske kr. for perioden mod 208,9 mio. norske kr. på samme tid sidste år. Samtidig voksede underskuddet på driften med et tab på 43,8 mio. norske kr. for perioden.

Færre udgifter til finansposter betød dog, at rederiet kunne mindske sit tab på bundlinjen, der endte i et tab på 58,1 mio. norske kr. efter skat mod et underskud på 231,8 mio. norske kr. i første kvartal sidste år.

Trods tilbagegangen på toplinjen får nye kontrakter dog rederiet til at forvente en stigning i indtægterne i de kommende måneder.

"Første kvartal præges af lav aktivitet, fartøjer i oplag og lav udnyttelse af fartøjer i spotmarkedet. Selskabet har i løbet af kvartalet opnået kontrakter, som giver øget indtjening i de næste to kvartaler," lyder det i kvartalsrapporten.

Havila Shipping opererer i alt en flåde på 23 skibe. Ved udgangen af første kvartal lå syv skibe i oplag. Et enkelt psv-skib blev taget ud af oplag i april, lyder det i rapporten.

I 2020 blev Havila enige med sine långivere om en aftale, der ifølge Havila afklarer selskabets forpligtelser over for långiverne "for perioden 2024 ud."

"Aftalen hindrer ikke, at selskabets flåde kan blive reduceret soom følge af salg af fartøjer med lavere indtægter end driftsomkostningerne for det enkelte fartøj," hedder det i regnskabet.

Havila får overskud efter godkendt redningsplan

Offshorerederi skriver værdien af flåden ned