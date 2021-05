DNB arbejder på femte år med at restrukturere supply- og drillingselskaber

Storbanken DNB fokuserer for øjeblikket ikke på at finansiere nye transaktioner i supply og drilling, men snarere på at omstrukturere sektoren efter flere hårde år. En stor del af kunderne har arbejdet med restruktureringer, fortæller global chef for Ocean Services til ShippingWatch.